Песков – о ситуации вокруг Виды: "Это не наш вопрос"

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не считают своим вопросом ситуацию вокруг защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, который после победы над Россией (2:2, 4:3 – по пенальти) в 1/4 финала чемпионата мира выкрикивал "Слава Украине!" Представитель главы государства отметил, что соперника можно поздравить с выходом в полуфинал.

– Это не наш вопрос, – цитирует "Р-Спорт" Пескова. – Игра была честной – и это главное, здесь сейчас не про политику, здесь про футбол. Российская сборная проиграла сборной Хорватии. И мы поздравляем и наших футболистов за блестящую игру, и хорватскую сборную, которая идет дальше.

Вместе с Видой в ролике снялся бывший игрок хорватской сборной, член делегации команды на ЧМ-2018 Огнен Вукоевич. Последний посвятил победу над россиянами киевскому "Динамо", за которое они с Видой выступали раньше, и всей Украине. Это повлекло скандал. Функционер по решению Хорватского футбольного союза был оштрафован и выведен из состава делегации, а защитник "оттедался" предупреждением.

Позднее в сети появился еще один ролик. В нем Вида, выпивая пиво, вновь произносит "Слава Украине!". Рядом с ним сидит уже не Вукоевич, а помощник главного тренера сборной Хорватии, экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич.

В 1/2 финала чемпионата мира сборная Хорватии сыграет с Англией. Встреча состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".

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