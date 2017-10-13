Переговоры с ФИФА о правах на показ ЧМ-2018 не продвинулись

Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман сообщил, что переговоры российских каналов с Международной федерацией футбола (ФИФА) о правах на показ матчей чемпионата мира 2018 года пока не продвинулись. По его словам, стороны находятся в поисках компромисса по условиям контакта.

В июле вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что российские телеканалы не в состоянии заплатить за телевизионные права на показ ЧМ больше 38-40 миллионов долларов. В конце августа генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин сообщил, что переговоры должны завершиться до конца года.

Как ранее отмечал Мутко, ФИФА хочет получить от сделки более 100 миллионов.

- К сожалению, переговоры находятся на той же стадии, они не продвинулись. В чем проблема? В том же, что и была, - в условиях. Пока мы в поиске компромисса, - цитирует ТАСС Файфмана.