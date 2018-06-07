Пеле: "Сборная Бразилии еще не команда"

Легендарный бразилец Пеле выразил сомнения в том, что на ЧМ-2018 сборная Бразилии способна выступить успешно. По его словам, команде не хватает коллективного взаимодействия.

– Я очень уверен в способностях Тите, – цитирует AFP Пеле. – Но беспокоит только одна вещь: до чемпионата мира осталось несколько дней, а у нас нет подходящей команды. Индивидуально все игроки очень хороши. Но мы не команда. Команда не должна опираться на одного Неймара. Он один из лучших в мире. Сейчас он стал более зрелым, у него больше опыта, но в одиночку он не выиграет чемпионат мира.