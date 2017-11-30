Пеле прилетел в Москву на жеребьевку чемпионата мира-2018

Легендарный бразильский форвард Пеле прибыл в Москву, информирует "Рен-ТВ". Накануне он сообщил, что посетит жеребьевку чемпионата мира-2018. Отметим, что 76-летний экс-футболист после операции на бедре передвигается с помощью инвалидного кресла.

Напомним, что в жеребьевке примут участие Никита Симонян, Диего Марадона, Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Карлес Пуйоль и Диего Форлан. Ведущим мероприятия будет бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер.

Церемония, которая пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, будет показана в прямом эфире на "Первом канале" в 18.00 по московскому времени.