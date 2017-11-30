Пеле летит в Москву на жеребьевку чемпионата мира-2018

Легендарный бразильский форвард Пеле посетит жеребьевку чемпионата мира-2018. Об этом он сообщил в Твиттере.
"Сегодня я лечу в Москву на жеребьевку чемпионата мира-2018. Не могу дождаться июня следующего года!" - написал Пеле.
Напомним, что в официальной жеребьевке примут участие Никита Симонян, Диего Марадона, Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Карлес Пуйоль и Диего Форлан. Ранее стало известно, что ведущими мероприятия будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущие Мария Командная и Иван Ургант.
Церемония, которая пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, будет показана в прямом эфире на "Первом канале" в 18.00 по московскому времени.
Today I am on my way to Moscow for the #WorldCupDraw. June 14, 2018 can’t come soon enough! // Hoje eu estou viajando para Moscou, para o sorteio da #WorldCupDraw. Eu mal posso esperar por 14 de junho de 2018! pic.twitter.com/n3Qf20H6sY– Pelé (@Pele) 29 ноября 2017 г.
- Диего Марадона
- Диего Форлан
- Лоран Блан
- Карлес Пуйоль
- Гари Линекер
- Никита Симонян
- Пеле
- Фабио Каннаваро
- Кафу
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народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
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