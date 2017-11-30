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Пеле летит в Москву на жеребьевку чемпионата мира-2018

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Легендарный бразильский форвард Пеле посетит жеребьевку чемпионата мира-2018. Об этом он сообщил в Твиттере.

"Сегодня я лечу в Москву на жеребьевку чемпионата мира-2018. Не могу дождаться июня следующего года!" - написал Пеле.

Напомним, что в официальной жеребьевке примут участие Никита СимонянДиего МарадонаЛоран БланГордон БэнксФабио КаннавароКафуКарлес Пуйоль и Диего Форлан. Ранее стало известно, что ведущими мероприятия будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущие Мария Командная и Иван Ургант.

Церемония, которая пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, будет показана в прямом эфире на "Первом канале" в 18.00 по московскому времени.

 

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (1)
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