Пеле летит в Москву на жеребьевку чемпионата мира-2018

Легендарный бразильский форвард Пеле посетит жеребьевку чемпионата мира-2018. Об этом он сообщил в Твиттере.

"Сегодня я лечу в Москву на жеребьевку чемпионата мира-2018. Не могу дождаться июня следующего года!" - написал Пеле.

Напомним, что в официальной жеребьевке примут участие Никита Симонян, Диего Марадона, Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Карлес Пуйоль и Диего Форлан. Ранее стало известно, что ведущими мероприятия будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущие Мария Командная и Иван Ургант.

Церемония, которая пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, будет показана в прямом эфире на "Первом канале" в 18.00 по московскому времени.