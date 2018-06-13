Паулинью: Натурализация Марио Фернандеса? В другой стране всегда непросто играть

Полузащитник сборной Бразилии Паулинью рассказал, что думает о соотечественнике Мариу Фернандесе, который играет в ЦСКА и выступает за сборную России.

– Мариу играл как-то и за сборную Бразилии. Но каждый делает тот выбор, который считает правильным. Так что мое мнение здесь относительно. В другой стране всегда играть непросто. Но вопрос о натурализации непростой, так что предпочитаю не комментировать, - сказал Паулинью. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Мариу Фернандес: "Выучил ли я русский? Спасибо! Пожалуйста!"

Фернандес хочет повторить путь Виктора Ана и стать чемпионом мира в составе России