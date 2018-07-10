Паоло Мальдини: "Французам повезло, но они заслуженно прошли в финал"

Прославленный экс-защитник сборной Италии поделился мнением относительно победы национальной команды Франции в полуфинале чемпионата мира над Бельгией (1:0).

- Французы заслуженно прошли в финал, - заявил Мальдини. - Конечно, им повезло, но они были в лучшей форме. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Сборная Франции в финале чемпионата мира сыграет с победителем пары Хорватия - Англия (15 июля, "Лужники").

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