20:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Панама - Тунис: команды объявили стартовые составы


Сборные Панамы и Туниса объявили стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира. Обе команды уже лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

Состав Панамы: Пенедо, Эскобар, Р.Торрес, Мачадо, Овалье, Гомес, Барсенас, Авила, Годой, Родригес, Г.Торрес;

Состав Туниса: Матлути, Мериа, Хаддади, Бедуи, Наггез, Сасси, Скири, Бен Юссеф, Хазри, Халиль, Слити.

Англия - Бельгия: чемпионат мира, 28 июня 2018, анонс, прогноз

Панама – Тунис: чемпионат мира по футболу, 28 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

Панама - Тунис

Все о чемпионате мира-2018      

Опрос

Кто, если не Германия? Какая команда - фаворит ЧМ-2018?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ