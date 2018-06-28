Панама - Тунис: команды объявили стартовые составы

Сборные Панамы и Туниса объявили стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира. Обе команды уже лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

Состав Панамы: Пенедо, Эскобар, Р.Торрес, Мачадо, Овалье, Гомес, Барсенас, Авила, Годой, Родригес, Г.Торрес;

Состав Туниса: Матлути, Мериа, Хаддади, Бедуи, Наггез, Сасси, Скири, Бен Юссеф, Хазри, Халиль, Слити.

Англия - Бельгия: чемпионат мира, 28 июня 2018, анонс, прогноз

Панама – Тунис: чемпионат мира по футболу, 28 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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