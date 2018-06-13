Овечкин не приедет на церемонию открытия ЧМ-2018

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не сможет присутствовать на церемонии открытия чемпионата мира-2018, несмотря на то, что ему поступило приглашение на мероприятие, сообщает журналист Сергей Демидов. В первом матче турнира Россия сыграет с Саудовской Аравией.

У игрока существуют некоторые обязательства в США. Вместе с тем, агент игрока не исключил возможность появления форварда на ЧМ-2018 в дальнейшем.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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