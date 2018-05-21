12:18 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Оргкомитет "Россия-2018" не запретит продажу матрешки, вызвавшей широкий резонанс


Оргкомитет ”Россия-2018” не будет запрещать продажу матрешки, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях, сообщает Телеграм-канал "Мутко против". По информации источника, продажа сувенира не будет запрещена из-за отсутствия символики чемпионата мира-2018.  

Ранее стало известно, что данные матрешки можно купить в аэропорту Казани. Пользователи социальных сетей сочли данный сувенир чересчур вульгарным.

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