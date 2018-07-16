Ольга Голодец: "Глобальный итог ЧМ-2018 – мир изменил мнение о нашей стране"

Вице-премьер РФ по культуре и спорту Ольга Голодец сказала, что страну во время чемпионата мира посетили более 700 тысяч иностранных болельщиков. Чиновник отметила, что мировое первенство получилось непредсказуемым.

– Глобальные итоги чемпионата мира? Первое. Весь мир изменил свое мнение о нашей стране, – цитирует ТАСС Голодец. – К нам приехало более 700 тысяч болельщиков из разных стран мира. И это тот случай, когда были преодолены стереотипы. Такая народная, социальная история фактически вошла в противоречие с тем, что навязывается за рубежом как представление о России. Россия показала себя комфортной, современной, радушной страной, и все мнения здесь сошлись. Сейчас мы каждый день получаем благодарности от руководителей команд, от представителей посольств. Это очень трогательно.

Второе. Это интереснейшая страница в истории футбола. Для всех болельщиков – самое ожидаемое событие. Он оказался таким непредсказуемым, мало кто мог предугадать такой состав финального матча. Это прекрасно, что есть неожиданности, сюрпризы, есть такая игра и такие футболисты.

– Вы наверняка были в фан-зонах во время чемпионата мира. Как вам атмосфера боления?

– Через фан-зоны прошло 7 миллионов человек! Можете себе такое представить? Я была перед финальным матчем в фан-зоне на Воробьевых горах – это невероятно по ощущениям, атмосфере. Это замечательная история!

– Проведение подобного турнира – это очередной сигнал всему миру, что Россия – радушная страна, способная принимать мероприятия самого высокого масштаба?

– Надеюсь, что это будет переломный момент. Я видела удивление людей, которые приезжали. Многие, в том числе официальные лица, говорили мне, с каким настроением они ехали на чемпионат мира. А ехали они с некоторым пессимизмом. Но насколько восторженные отклики о нашей стране, культуре, наших людях, природной красоте мы видим сейчас!

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