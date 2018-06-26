Олег Шатов: "Не удивлюсь, если сборная России дойдет до полуфинала ЧМ-2018"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов выразил мнение, что сборная России может добраться даже до полуфинала чемпионата мира-2018. Россияне пробились в 1/8 финала, где встретятся с Испанией.

- Я переживаю и очень рад за ребят, - цитирует официальный сайт "Зенита" Шатова. - Недавно написал Артему Дзюбе сообщение, что они представляют сразу всех футболистов России, и их там не 25 человек, а миллионы. От чемпионата мира очень многое зависит, в том числе – в какую сторону пойдет наш футбол, каким будет отношение болельщиков. И все это бремя несут они. Никакой зависти, ничего такого нет. Мы переживаем, болеем и очень надеемся, что они пройдут как можно дальше. Написал им, что жду как можно позже, но чтобы патроны не расстреляли, а то на сезон не останется!

– Есть мнение, что Уругвай – первый серьезный соперник на турнире.

– Сейчас все научились играть, даже самые маленькие страны. Все тактически грамотны, физически готовы, так что так просто ни у кого не выиграть. Посмотрите на ту же Испанию против Ирана или Португалию с Марокко. Можно такие же параллели проводить, но легких побед там не было. Я вообще считаю, что, например, Португалия против Марокко победы и не заслуживала. Так что нельзя говорить, что у кого-то соперники были легче. Главное – что победили, что футбол был красивым, мячей забили много. И один матч с Уругваем – точно не показатель. А когда ты выходишь из группы, когда начинаются игры на вылет, ожидать можно всего, чего угодно. Я не удивлюсь даже если наша сборная дойдет до полуфинала. Главное – преодолеть первый барьер. А дальше можно ожидать всего, чего угодно. Это наша родная страна, наши стадионы, наши болельщики. Пример Португалии на Евро показывает: у них не было ни одной победы в основное время, все в добавленное или по пенальти, и в итоге титул. Почему мы не можем повторить такой путь?

Матч Испания - Россия состоится в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское) //

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