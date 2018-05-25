Около двух тысяч болельщиков из Исландии посетят ЧМ-2018

Консул посольства Исландии в РФ Хафрун Стефансдоттир отметила, что матчи чемпионата мира-2018 посетят около двух тысяч болельщиков из Исландии.



- Ожидаем, что около двух тысяч исландских болельщиков приедут в Россию на матчи чемпионата мира по футболу, - цитирует ТАСС консула.



Чемпионат мира пройдет 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. На групповой стадии турнира сборная Исландии с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.

Все о ЧМ-2018 по футболу - здесь