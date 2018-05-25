20:26 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Около двух тысяч болельщиков из Исландии посетят ЧМ-2018


Консул посольства Исландии в РФ Хафрун Стефансдоттир отметила, что матчи чемпионата мира-2018 посетят около двух тысяч болельщиков из Исландии.

- Ожидаем, что около двух тысяч исландских болельщиков приедут в Россию на матчи чемпионата мира по футболу, - цитирует ТАСС консула.

Чемпионат мира пройдет 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. На групповой стадии турнира сборная Исландии с командами АргентиныНигерии и Хорватии.

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5237292

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