Оге Харейде: "Неверно говорить, что Дания чрезмерно зависит от Эриксена"

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде не согласен с тем, что его команда сильно зависит от полузащитника Кристиана Эриксена. При этом он признает особую роль хавбека "Тоттенхэма".

– Не совсем верно будет говорить, что Дания чрезмерно зависит от Эриксена, – цитирует AFP Харейде. – У нас есть команда, которая помогает ему. Но в команде все друг другу помогают. Это не шоу одного актера. При этом хочу отметить, что Эриксен большая звезда, фантастический футболист, который читает игру быстрее, чем кто-либо еще. Это большой актив нашей команды.