Обложка "Шарли Эбдо" с игроками сборной Франции в виде обезьян оказалась фейком

Ряд СМИ сегодня опубликовал карикатуру на сборную Франции, которую якобы сделал французский журнал "Шарли Эбдо". На ней игроки национальной команды изображены в виде обезьян, которые держат кубок мира и спорят: банан это или апельсин.

Журналист Reuter Мишель Роуз в своем Твиттере заявил, что эта карикатура - фейк, и "Шарли Эбдо" не имеет к ней отношения. Он опубликовал настоящую обложку журнала, на которой действительно была изображена карикатура на сборную Франции. Однако она была менее провокационной и более загадочной - всех футболистов заменил президент страны

Эммануэль Макрон.

Сборная Франции выиграла чемпионат мира-2018, победив в финале Хорватию (4:2).