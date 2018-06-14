Нуну Гомеш: "Фернандеш способен помочь сборной Португалии на ЧМ-2018"

Экс-нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш считает, что полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш​ сможет принести пользу португальцам на чемпионате мира-2018. Форвард знаком с хавбеком по выступлениям за "Бенфику".

– Мануэл начинал свою карьеру в "Бенфике", и я помню, как он приходил в команду еще очень молоденьким, – цитируют "Известия" Гомеша. – Потом он поменял несколько клубов и пережил ряд неприятных травм. Затем он оказался в России, в "Локомотиве". Там Ману нашел свою команду и здорово проявлял себя. Думаю, он способен помочь сборной Португалии и проявить себя на чемпионате мира. Я очень рад за него – для меня Фернандеш по-прежнему маленький мальчик, который начинал при мне в "Бенфике".

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