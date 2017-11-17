Новый стадион в Самаре должен быть готов к апрелю

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что стадион в Самаре, строящийся к чемпионату мира по футболу, будет готов к апрелю 2018 года. Строительство идет с отставанием от графика.

– В последние месяцы предпринимаются дополнительные усилия, чтобы отставание ликвидировать, – цитирует "Р-Спорт" Азарова. – Сейчас мы выстроили систему контроля... Ликвидировать для того, чтобы к контрольным матчам чемпионата, которые предполагаются к проведению в апреле месяце, стадион был готов.

Сейчас на стадионе идет установка кресел, отделка внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. Вместимость "Самара Арены" составит 45 тысяч человек. Стадион примет шесть матчей чемпионата мира-2018.