Никита Симонян: "Британские газеты о допинге в сборной России? Опять хотят отобрать у нас чемпионат мира"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян не удивлен информации, опубликованной в британском издании Daily Mail, согласно которой российские футболисты якобы планировали использовать допинг во время чемпионата мира-2018. Речь идет о подмене проб мочи игроков на турнире, чтобы они могли безнаказанно применять запрещенные вещества.

– Чему вы удивляетесь? Они же всеми силами пытаются нас торпедитровать, – сказал Симонян. – Проиграли России в борьбе за право проведения чемпионата мира и не могут успокоиться! При этом недавно на жеребьевку финального турнира в Москву приезжали Гари Линекер и Гордон Бэнкс! Вот это уважаемые люди!

– Зачем британская пресса это делает?

– В очередной раз хотят отобрать у нас чемпионат мира! Если есть доказательства – предъявите. Но уверен, что никаких доказательств быть не может.

– Теперь ФИФА планирует организовать разбирательство данного вопроса. Чем это может грозить?

– Пусть разбираются! Давно уже должны были это сделать! (Ярослав СУСОВ)

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.

Daily Mail: Российские футболисты планировали использовать допинг на чемпионате мира-2018