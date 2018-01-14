Daily Mail: Российские футболисты планировали использовать допинг на чемпионате мира-2018

Российские футболисты планировали использовать допинг во время чемпионата мира 2018 года, утверждает Daily Mail. Российская сторона собиралась подменить пробы мочи игроков на турнире, чтобы они могли безнаказанно применять запрещенные вещества. Отмечается, что это стало известно из источников, близких к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории, информатору ВАДА Григорию Родченкову.

Теперь ФИФА планирует организовать разбирательство данного вопроса. Это может привести к тому, что российская команда потеряет нескольких игроков в преддверии турнира или вовсе будет отстранена от участия, подчеркивает британское издание.

Напомним, ранее 43 российских участника Олимпиады-2014 в Сочи были пожизненно отстранены от участия в Играх, а их результаты были аннулированы по итогам расследования комиссии МОК по обвинению в систематических допинг-махинациях хозяев зимней Олимпиады. Британская пресса несколько раз писала о допинге в российском футболе, обвиняя всех участников чемпионата мира-2014 из команды Фабио Капелло в применении запрещенных веществ.

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