Daily Mail: Российские футболисты планировали использовать допинг на чемпионате мира-2018

Российские футболисты планировали использовать допинг во время чемпионата мира 2018 года, утверждает Daily Mail. Российская сторона собиралась подменить пробы мочи игроков на турнире, чтобы они могли безнаказанно применять запрещенные вещества. Отмечается, что это стало известно из источников, близких к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории, информатору ВАДА Григорию Родченкову.
Теперь ФИФА планирует организовать разбирательство данного вопроса. Это может привести к тому, что российская команда потеряет нескольких игроков в преддверии турнира или вовсе будет отстранена от участия, подчеркивает британское издание.
Напомним, ранее 43 российских участника Олимпиады-2014 в Сочи были пожизненно отстранены от участия в Играх, а их результаты были аннулированы по итогам расследования комиссии МОК по обвинению в систематических допинг-махинациях хозяев зимней Олимпиады. Британская пресса несколько раз писала о допинге в российском футболе, обвиняя всех участников чемпионата мира-2014 из команды Фабио Капелло в применении запрещенных веществ.
Операция "Русский допинг". Новая цель - ЧМ-2018 //
Волна Родченкова накроет футбол? ФИФА ждет новостей от ВАДА //
Чьи это 19 проб? РФС получил от ФИФА список "мишеней Родченкова"
Эразм Роттердамский
Ватники, вот прямо сейчас некий дебил по фамилии Губерниев Дима говорит ( перед гонкой по биатлону),что он вчера познакомил Тарие Бё с творчеством ....-вата плач...- Кобзона Иосифа !!!! Вот это всё,что вам нужно знать про вашу ...."страну".Если её можно так назвать...
16:34
Эразм Роттердамский
Родченко на вкус не будет.Это уже сделали ваши доблестные сотрудники ФСБ.Напились до чертиков.И все ваши грязные и лживые допинговые результаты слили в помойку.Было у вас 4 года до Сочи в Ванкувере какое-то "надцатое" место и 2 золотых медали и сейчас будет то же самое.Спасибо вождю и лживой стране !
16:17
trops57
теперь, мочу будут проверять Родченков и К*, вначале на вкус. Родченков -ум, честь и совесть западных СМИ. Главный принцип доказательств, Родченков подумал и предположил. Может быть хватит уделять ему место и время??
16:11
fatal1ty
Эразм Роттердамский Ну разм ты здесь значит интересно
16:11
Эразм Роттердамский
ЗлобныйЖиртрест Смешно.А кого интересует в мире ваша пресса и ваши СМИ ? Ну кому интересно быдло,которое по уровню жизни в конце первой сотни стран мира ? Отребье -это страна, в которой каждый должен жить богаче любого в мире, а она и сегодня проводит флешмобы на тему "привезти дрова" ветерану войны.75 % РФ какает в дырки в полу, именуя это туалетом.Чем вас там колют ? Каким препаратом ? У вас ВВП 1 трлн.баксов, а у США 19.8 трлн ! Кому вы интересны ?
16:08
ak-125
Блин, а могли чемпионами стать. А теперь из группы не выйти, мочу будут сдавать при всех.
16:04
Эразм Роттердамский
Люди с лишней хромосомой ( по утверждению русского министра культуры Мединского) "вправе" давать оценки .К слову,лишняя хромосома -это болезнь Дауна и это лучший ответ уроженца украинских Черкасс господина Мединского в оценке быдло-населения.
15:53
Эразм Роттердамский
Мужеложами были почти все русские цари.Мужеложем был и любимый вами Петр-1.Мужеложи и сегодня ребята вокруг царя-Володин,Иванов, Патрушев,Жириновский.Они вами правят.
15:49
Lexys1
Маразм Вротимдамский - красиво звучит. Кстати, расчеловечивание неугодных - это еще Геббельс придумал, ну а ты, как и полстраны скачущих кастрлеголовцев, просто взяли на вооружение готовые рецепты.
15:42
баламошка
Маразм, твои доводы железны. Как дерево.
15:40
Serenky25
Маразм Вротберанский....ну ты и ....
15:37
баламошка
Эразм, а ты в курсе что твой прототип занимался мужеложеством. И это не шутка. Прежде, чем учить людей жить, лучше для начала вставь себе пробку в ж...)
15:34
баламошка
Маразм Вроттердамский несёт свой свет людям)
15:31
Эразм Роттердамский
Страна свалявшейся вонючей ваты вновь ищет оправдание полной неадекватности и недееспособности в происках англосаксов.Я понимаю,что если ВВП в РФ составляет половину от штата Калифорния,то во всем виноваты, безусловно, англики.И в нищенской жизни они виноваты и в блинах,которые в раше жрут с лопаты и когда в РФ давят двух венгерских гусей тремя бульдозерами в рамках "борьбы" со здравым смыслом.И в бомбежках далекой Сирии .Это же очень просто - обвинил в троцкистском уклоне- и сразу повесил на Лубянке.И виновные всегда под рукой...Смешно....Когда у вас серое вещество вместо красного начнет появляться ?
15:29
mikeV
Семь ветров - наоборот, достаточно поцарапать. Менят ничего не надо, это уже не важно. Да и царапать уже не надо, достаточно сказать, что "собирались использовать".
15:27
баламошка
Drek И зачем ЭТО публиковать?????? Подогреть настроения болел ?? Мне совсем не понятно, на КАКУЮ страну работает С-Э???? Про Спартак то понятно...Его любят только за ненависть к другим клубам России. Но касательно сборной..это уж слишком./////////////Да накласть всем на эту сбродную. Все любят Спартак. Кроме ребят с пиндосными никами на латинице, не уважающих великий и могучий язык Пушкина и Достоевского.
15:24
Drek
И зачем ЭТО публиковать?????? Подогреть настроения болел ?? Мне совсем не понятно, на КАКУЮ страну работает С-Э???? Про Спартак то понятно...Его любят только за ненависть к другим клубам России. Но касательно сборной..это уж слишком.
15:20
баламошка
Электросталец баламошка, веселый в регбу играет, да еще и и парикмахер//////Понятно. Раз играет в регбу - значит пиндос, только англосаксонский. А раз парикмахер - значит из толерастов. Дедукция. Баламошка - Шерлок Холмс)
15:16
Электросталец
баламошка, веселый в регбу играет, да еще и и парикмахер
15:11
баламошка
Есть деловое предложение: предлагаю делать из англосаксов мыло. Детское. Душистое. Кто "за"? Единогласно. Как обычно) Спасибо за внимание.
15:10
EVIL915
Допинг - водочка с огурчиком??? Не плохо и не запрещено... Уверен, все команды попробуют и Жигулёвским "шлифанут"!
15:04
КолобокКолобков
Так им и надо!
14:58
Serenky25
Мой бесплатный прогноз на сегодня Алавес-Севилья. Тотал меньше 2,5. (Думаю даже может случиться первая ничья для одних дома, для других в гостях 0-0 или 1-1)
14:48
Gogy
англосаксы планировали завоевать весь мир.Но планировалка не соответствовала завоевалке...
14:43
matvey2000
Ещё они планировали пить кровь младенцев.
14:32
Serenky25
Там вроде Принц не настоящий..НЕ?
14:30
vialiy
Купим видмидей по любой цене. Оргкомитет ЧМ 2018.
14:24
shpasic
теперь придётся фото завтрака Джикии удалять и извиняться, что это не допинг.
14:24
баламошка
А вообще я предлагаю заменить говядину (жалко большеглазых бурёнок) на мясо саксов и америкосов. Их, всё-таки, не жалко.
14:20
баламошка
Тьфу ты, мягкий знак. Какой позор!
14:18