"Не знаю, что имел в виду Вида, говоря "Слава Украине!". Хорватский журналист – о матче с Россией

Главный редактор хорватской редакции Goal.com Анте Бушкулич поделился с "СЭ" впечатлениями после матча 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия (1:1, пен. – 3:4).

– Встреча получилась очень сложной, как и ожидалось, – отметил Бушкулич. – Хорватия доминировала, потому что в составе нашей команды – более качественные исполнители. А Россия надежно оборонялась и здорово отвечала с помощью стандартов.

– Как вам Россия в целом на ЧМ?

– Она провела удивительный турнир, если сравнить с ожиданиями от ее результатов до начала. Мне очень понравился Мариу Фернандес, это очень опасный игрок. И, как и ожидалось, трудно оказалось сдерживать Дзюбу. Если брать в расчет весь чемпионат мира, Головин был очень хорош, но вчера его накрывали.

– Домагой Вида после матча крикнул в камеру "Слава Украине!", но потом сказал, что это шутка.

– Мы не слышали, чтобы Вида такое говорил. У хорватских СМИ нет такой цитаты, так что я не знаю, что он имел в виду.

– Как оцените шансы на победу на ЧМ?

– Почему бы и нет? Раз мы дошли до полуфинала… Главное – сохранять спокойствие и уверенность в себе. И избегать травм. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионы наших сердец // Спасибо, парни. Вы – лучшие //

Станислав Черчесов: "Мы заставили страну влюбиться в сборную"

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь