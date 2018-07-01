23:16 1 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Не жалею о решении уволить Лопетеги". Президент Федерации футбола Испании - о провале своей сборной на ЧМ-2018


Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес заявил, что не сожалеет о своем решении уволить Хулена Лопетеги с поста главного тренера национальной команды. Сегодня сборная Испании проиграла России в матче 1/8 финала чемпионата мира (1:1, 3:4 пен.) и покинула данный турнир. 

- Я никогда не сожалел о своем решении уволить Лопетеги, - цитирует Marca функционера. 

Напомним, Федерация футбола Испании 13 июня уволила главного тренера сборной Хулена Лопетеги из-за того, что тот подписал контракт с "Реалом". Команду на ЧМ-2018 возглавлял Фернандо Йерро.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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