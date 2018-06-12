Названы арбитры на матч открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия

Судейская бригада из Аргентины во главе с Нестором Питаной будет обслуживать первый матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии, сообщается в официальном Твиттере ФИФА.

Матч открытия чемпионата мира пройдет 14 июня в "Лужниках" и начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи Россия - Саудовская Аравия.

Питана – судья ФИФА с 2010 года. Он уже судил один из матчей сборной России: на чемпионате мира 2014 года в Бразилии он работал на встрече россиян и Южной Кореи (1:1). Отметим, что аргентинец также принял участие в Кубке конфередаций-2017, где обслуживал матчи Португалия – Мексика (2:2) и Германия – Мексика (4:1).

Напомним, что в группе А вместе с Россией и Саудовской Аравией также выступят сборные Египта и Уругвая.

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