Наингголан не вызван в сборную Бельгии. Игрок может завершить международную карьеру

Сборная Бельгии объявила состав команды на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018. Отметим, что в составе сборной отсутствует полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан.

Отмечается, что 29-летний футболист может завершить карьеру в национальной команде, так как он остался недоволен решением Роберто Мартинеса. 31 августа Бельгия сыграет с Гибралтаром, а 3-го сентября – с Грецией.

вратари: Тибо Куртуа ("Челси", Англия), Симон Миньоле ("Ливерпуль", Англия), Мац Селс ("Андерлехт"), Кун Кастелс ("Вольфсбург", Германия)

защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Фертонген (оба – "Тоттенхэм", Англия), Лоран Симан ("Монреаль", Канада), Леандер Дендокер ("Андерлехт"), Венсан Компани ("Манчестер Сити", Англия), Тома Менье ("ПСЖ", Франция), Томас Фермален ("Барселона", Испания), Жордан Лукаку ("Лацио", Италия)

полузащитники: Насер Шадли ("Вест Бромвич", Англия), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити", Англия), Стивен Дефур ("Бернли", Англия), Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед", Англия), Юри Тилеманс ("Монако", Франция), Аксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь", Китай), Торган Азар ("Боруссия" М, Германия), Янник Феррейра-Карраско ("Атлетико", Испания), Эден Азар ("Челси", Англия)

нападающие: Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", Англия), Дивок Ориги ("Ливерпуль", Англия), Миши Батшуайи ("Челси", Англия), Кевин Миральяс ("Эвертон", Англия), Дрис Мертенс ("Наполи", Италия), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас", Англия).