На стадионе "Санкт-Петербург" приступили к укладке нового газона

Рабочие приступили к укладке нового газона на стадионе "Санкт-Петербург", сообщает "Фонтанка". 7 декабря поле было расчищено до песчаной "подушки".

Ранее вице-губернатор Игорь Албин говорил, что работы по замене поля планировалось провести только весной 2018 года. Напомним, после открытия стадиона неудовлетворительное состояние газона позволило провести лишь 2 тестовых матча вместо запланированных трех. Ранее покрытие меняли непосредственно перед Кубком конфедераций. В соответствующей дорожной карте содержится еще одна замена покрытия, специально для чемпионата мира по футболу 2018 года. Начаться она должна 16 апреля.

Ближайший матч на стадионе "Санкт-Петербург" должен состояться 22 февраля - "Зенит" примет "Селтик" в матче 1/16 финала Лиги Европы.