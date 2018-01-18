23:18 18 января | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На стадионе "Санкт-Петербург" приступили к укладке нового газона

Рабочие приступили к укладке нового газона стадиона "Санкт-Петербург". Фото "Фонтанка"
Рабочие приступили к укладке нового газона стадиона "Санкт-Петербург". Фото "Фонтанка"
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Рабочие приступили к укладке нового газона на стадионе "Санкт-Петербург", сообщает "Фонтанка". 7 декабря поле было расчищено до песчаной "подушки".

Ранее вице-губернатор Игорь Албин говорил, что работы по замене поля планировалось провести только весной 2018 года. Напомним, после открытия стадиона неудовлетворительное состояние газона позволило провести лишь 2 тестовых матча вместо запланированных трех. Ранее покрытие меняли непосредственно перед Кубком конфедераций. В соответствующей дорожной карте содержится еще одна замена покрытия, специально для чемпионата мира по футболу 2018 года. Начаться она должна 16 апреля. 

Ближайший матч на стадионе "Санкт-Петербург" должен состояться 22 февраля - "Зенит" примет "Селтик" в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Дополнительная информация

https://www.fontanka.ru/2018/01/18/047/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Beard

Надо в бюджет заложить замену газона к каждому домашнему матчу Зени.

23:56 18 января

shpasic

когда же Глушаков-то приедет праздновать?

23:28 18 января

баламошка

Надеюсь, что газон утеплённый. Не хочется, чтобы кроты зимой замёрзли.

23:24 18 января