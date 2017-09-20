На дополнительные работы по реконструкции площадки ЧМ-2018 в Воронеже выделят 21 миллион

Власти Воронежа объявили конкурс на проведение дополнительных работ по реконструкции тренировочной площадки ЧМ-2018 - стадиона "Чайка", сообщает официальный портал госзакупок. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 21,58 миллиона рублей. Средства пойдут из городского и регионального бюджета. До 31 декабря 2017 года необходимо выполнить устройство верхнего щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия секторов, искусственное покрытие беговых дорожек, прыжковую яму и сектор для толкания ядра. Прием заявок будет осуществляться до 5 октября, а аукцион состоится 9 октября.

Ранее "Ремонтно-строительное управление 55" выиграло конкурс на выполнение работ по реконструкции стадионов "Чайка" и "Локомотив" на сумму 284,3 миллиона рублей.