Моха: "Со мной контактировали представители сборной Марокко"

Полузащитник донецкого "Олимпика" Моха в интервью пресс-службе дончан подчеркнул, что ему бы хотелось сыграть на чемпионате мира-2018 в составе сборной Марокко. По словам хавбека, его хорошо знают в национальной команде.

Ранее сообщалось, что футболист во время зимнего трансферного окна может перейти в один из клубов, выступающий в чемпионате России.

– Вы самый результативный игрок "Олимпика" в текущем сезоне. Это лучший отрезок в вашей карьере? – вопрос Мохе.

– Я считаю, что это хороший сезон для меня, но можно играть еще лучше. Где-то не хватало удачи, ведь у меня много моментов, но реализую не все. Нужно работать над этим, тогда я буду еще сильнее.

– Сборная Марокко вышла на чемпионат мира. Следите ли за ее выступлениями и ждете ли вызова в национальную команду?

– Конечно, каждый футболист мечтает сыграть за свою национальную команду. Буду стараться показать себя, выкладываться на все сто процентов, если мне выпадет шанс, я буду очень рад.

– Представители сборной Марокко на вас уже выходили?

– Да, со мной контактировали в этом сезоне. Меня знают в Марокко, ведь я вызывался в олимпийскую сборную Марокко.

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