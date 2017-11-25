Российский клуб сделал "солидное предложение" о покупке полузащитника донецкого "Олимпика"

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин в интервью Footboom сообщил о том, что во время зимнего трансферного окна полузащитник Моха может сменить клуб. Дончане получили предложение о переходе от команды, выступающей в российской премьер-лиге.
– Впереди зимняя пауза, есть ли интерес к лидерам "Олимпика"? – вопрос Гельзину.
– Есть конкретное предложение по Мохе от клуба из российской премьер-лиги, которое мы обговариваем. Не буду раскрывать все карты, скажу, что предложение нам сделали довольно солидное.
– Вы как-то сказали, что оцениваете Моху от 500 тысяч до миллиона долларов…
– Цифра гораздо выше, но торги идут.
Дополнительная информация
https://www.footboom.com/ukrainian/high/1511476729-vladislav-gelzin-mechtal-sygrat-s-shakhterom-na-donbass-arene.html
Medved.
не иначе Спартак, Каррера явно понимает в трансферах хе-хе
09:32