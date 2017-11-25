09:21 | Футбол — РФПЛ

Российский клуб сделал "солидное предложение" о покупке полузащитника донецкого "Олимпика"

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Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин в интервью Footboom сообщил о том, что во время зимнего трансферного окна полузащитник Моха может сменить клуб. Дончане получили предложение о переходе от команды, выступающей в российской премьер-лиге.

– Впереди зимняя пауза, есть ли интерес к лидерам "Олимпика"? – вопрос Гельзину.

– Есть конкретное предложение по Мохе от клуба из российской премьер-лиги, которое мы обговариваем. Не буду раскрывать все карты, скажу, что предложение нам сделали довольно солидное.

– Вы как-то сказали, что оцениваете Моху от 500 тысяч до миллиона долларов…

– Цифра гораздо выше, но торги идут.

Дополнительная информация

https://www.footboom.com/ukrainian/high/1511476729-vladislav-gelzin-mechtal-sygrat-s-shakhterom-na-donbass-arene.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Medved.

не иначе Спартак, Каррера явно понимает в трансферах хе-хе

09:32