Российский клуб сделал "солидное предложение" о покупке полузащитника донецкого "Олимпика"

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин в интервью Footboom сообщил о том, что во время зимнего трансферного окна полузащитник Моха может сменить клуб. Дончане получили предложение о переходе от команды, выступающей в российской премьер-лиге.

– Впереди зимняя пауза, есть ли интерес к лидерам "Олимпика"? – вопрос Гельзину.

– Есть конкретное предложение по Мохе от клуба из российской премьер-лиги, которое мы обговариваем. Не буду раскрывать все карты, скажу, что предложение нам сделали довольно солидное.

– Вы как-то сказали, что оцениваете Моху от 500 тысяч до миллиона долларов…

– Цифра гораздо выше, но торги идут.