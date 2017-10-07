Модрич - о тренере сборной: "Остается продолжать играть под его руководством"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Финляндии (1:1) остался недоволен главным тренером команды Анте Чачичем. По его словам, теперь выход в финальную часть мундиаля стоит под вопросом.

- Чачич? А что нам остается? Мы начинали с ним отборочный, теперь нам остается только продолжать, -цитирует Goal Модрича. - До матча с Исландией все было здорово, а сейчас внезапно мы все потеряли. Это горькая правда, ситуация катастрофическая.

Что произошло? Ничего, мы просто поставили под сомнение выход на чемпионат мира.