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10:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Модрич - о тренере сборной: "Остается продолжать играть под его руководством"

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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Финляндии (1:1) остался недоволен главным тренером команды Анте Чачичем. По его словам, теперь выход в финальную часть мундиаля стоит под вопросом.

- Чачич? А что нам остается? Мы начинали с ним отборочный, теперь нам остается только продолжать, -цитирует Goal Модрича. - До матча с Исландией все было здорово, а сейчас внезапно мы все потеряли. Это горькая правда, ситуация катастрофическая.

Что произошло? Ничего, мы просто поставили под сомнение выход на чемпионат мира.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Kimi_

Чачич на поле играл.))) Гундит на тренера, сам то что на поле делал.

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