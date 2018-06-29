Миши Батшуайи - о попадании мяча в голову: "Я должен был придумать что-то новое"

Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи посмеялся над своим празднованием гола в матче чемпионата мира-2018 против команды Англии (1:0). Форвард пробил мячом по штанге, после чего снаряд отскочил в голову игроку.

"Ахаха, я знал, что будет много упоминаний. Почему я такой глупый, брат? Празднование из Fortnite (таковым пользуется Антуан Гризманн. - Прим. "СЭ") переоценено, так что мне пришлось придумать что-то новое", - написал Батшуайи в Твиттере.

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