01:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Миши Батшуайи - о попадании мяча в голову: "Я должен был придумать что-то новое"

Миши БАТШУАЙИ. Миши БАТШУАЙИ. Миши БАТШУАЙИ. Миши БАТШУАЙИ.
Миши БАТШУАЙИ.

Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи посмеялся над своим празднованием гола в матче чемпионата мира-2018 против команды Англии (1:0). Форвард пробил мячом по штанге, после чего снаряд отскочил в голову игроку.

"Ахаха, я знал, что будет много упоминаний. Почему я такой глупый, брат? Празднование из Fortnite (таковым пользуется Антуан Гризманн. - Прим. "СЭ") переоценено, так что мне пришлось придумать что-то новое", - написал Батшуайи в Твиттере.

Англия – Бельгия

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