Мирча Луческу: "У меня давняя история противостояния со сборной Украины"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу отметил, что сборная Украины будет изо всех сил стараться, чтобы обыграть его в предстоящем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Поединок состоится 2 сентября в Харькове.

- Нам будет противостоять очень хорошо организованная команда, которая лучше готова физически, - приводит пресс-служба Федерации футбола Турции слова Луческу. - В прошлом матче они пробежали на семь километров больше, чем мы. Постараемся не оставлять соперникам свободное пространство, поскольку они умеют им пользоваться. Считаю, мы справимся с этой задачей с помощью техники и опыта.

У меня давняя история противостояний с ними. Сборная Украины изо всех сил постарается меня обыграть, но я тоже сделаю все возможное ради победы. Противники не так хорошо нас знают, но мы их знаем прекрасно. У Украины очень хорошая команда, но Турция найдет, чем ответить.