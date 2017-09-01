Мирча Луческу: "Горжусь, что заложил фундамент игры сборной Украины"

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу, ныне возглавляющий сборную Турции, в преддверии матча отборочного турнира против Украины отметил, что гордится игроками соперника. По его словам, восемь игроков из "Шахтера" играют за Украину, и именно он заложил этот фундамент.

– Не хотел бы играть этот матч. Горжусь тем, в украинской команде сразу восемь игроков "Шахтера", – цитирует Луческу La Gazzetta dello Sport. - Вижу, что у этой сборной свой стиль игры и фундамент, который я заложил.

Когда я приехал в Украину, все играли с либеро, как "Динамо" Лобановского, использовали персональную опеку. "Шахтер" стал примером того, что можно играть красиво, активно и эффективно.

Хорошо, что Шевченко не стал ничего менять в игре сборной. Украина – первая в группе по владению мячом. Там хорошая, физически сильная молодежь. Большинство игроков давно играют вместе.