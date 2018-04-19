Министр иностранных дел Бельгии: "ЧМ в России - отличный шанс донести свою позицию"

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс отрицательно отозвался об идеи бойкота чемпионата мира в России в связи с ситуацией в Сирии. По его словам, Россия – это партнер и большой сосед Евросоюза, а спорт должен быть вне политики.

- Нам нет смысла идти в этом направлении, - цитирует Рейндерса rtbf.be. - Спорт должен быть вне политики. Такое мероприятие - великолепный шанс организовать встречи и высказать всем свою позицию.

Россия – это партнер и большой сосед Евросоюза, и мы всегда готовы вести диалог. Нам нужно четко высказать свою позицию, в том числе и по правам человека, что является проблемой в России. Во время чемпионата мира можно будет провести ряд встреч и оказать влияние.