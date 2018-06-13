Михаил Боярский о выходных в дни матчей сборной России на ЧМ: "Это бессмысленно"

Народный артист России Михаил Боярский заявил, что объявление выходными дней матчей нашей национальной команды на чемпионате мира не имеет смысла. 5 июня с соответствующей инициативой выступили член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев и его коллега по депутатскому корпусу Дмитрий Свищев, однако правительство РФ идею не поддержало.

– Делай выходные, не делай – все равно тот, кто захочет, окажется на трибунах, кто нет, не пойдет, – говорит Боярский. – Не так уж много людей у нас стремятся попасть на стадионы. Дополнительные выходные вводить совершенно не нужно, бессмысленно. Лично для меня работа превыше всего, а отдых – уже потом. (Арман МКРТЧЯН)