Месси - бог. Аргентина едет на ЧМ в Россию

Сегодня. Эквадор - Аргентина - 1:3. Лионель МЕССИ сделал хет-трик и вывел команду на чемпионат мира. Фото AFP

Сборная Аргентины в последнем туре отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграла Эквадор - 3:1. Аргентинцы пропустили гол уже на второй минуте поединка, но отыгрались достаточно быстро. Уже к 20-й минуте команда вела в счете благодаря двум голам Лионеля Месси. Во второй половине лидер сборной забил еще один мяч.

Этот результат позволил Аргентине получить прямую путевку в финальную часть. Из конкурентов аргентинцев победу одержал только Уругвай, обыграв Боливию - 4:2. Сборная Чили уступила Бразилии - 0:3, а Парагвай проиграл Венесуэле - 0:1. Колумбия и Перу поделили очки - 1:1.

Таким образом, от Южной Америки на чемпионат мира отправляются Бразилия, Уругвай, Аргентина и Колумбия. Сборная Перу вышла в стыковые матчи, где в ноябре сыграет с Новой Зеландией.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Южная Америка

Эквадор - Аргентина - 1:3 (1:2)

Голы: Р.Ибарра, 1 (1:0). Месси, 12 (1:1). Месси, 20 (1:2). Месси, 62 (1:3).

Эквадор: Бангера, Веласко, Арболеда, Аймар, Рамирес, А.Ибарра, Орехуэла, Интриаго (Учуари, 77), Севальос (Валенсия, 41), Р.Ибарра, Ордоньес (Эстрада, 64).

Аргентина: Ромеро, Меркадо, Маскерано, Отаменди, Акунья, Ди Мария (Паредес, 84), Билья, Э.Перес, Месси, Сальвио (Фасио, 90), Бенедетто (Икарди, 76).

Предупреждения: Севальос, 14. Акунья, 51. Билья, 61. Эстрада, 75. Маскерано, 86.

Судья: Андерсон Даронко (Бразилия).

11 октября. Кито. Стадион "Olimpico Atahualpa".

Бразилия - Чили - 3:0 (0:0)

Голы: Паулинью, 55 (1:0). Габриэл Жезус, 57 (2:0). Габриэл Жезус, 90+3 (3:0).

Бразилия: Эдерсон, Миранда, Дани Алвес, Сандру, Маркиньюс, Ренату Аугусту (Фернандинью, 81), Филиппе Коутинью (Роберту Фирмину, 86), Паулинью, Каземиру, Неймар (Виллиан, 84), Габриэл Жезус.

Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Фуэнсалида (Пуч, 63), Босежур, Вальдивия, Арангис (Пульгар, 46), Эрнандес (Паредес, 77), Санчес, Варгас.

Предупреждения: Филиппе Коутинью, 40. Неймар, 45+1. Санчес, 54. Исла, 68.

Судья: Самбрано (Эквадор).

11 октября. Сан-Паулу. Стадион "Allianz Parque (Palestra Italia)".

Турнирная таблица здесь