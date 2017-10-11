Месси - бог. Аргентина едет на ЧМ в Россию

Сборная Аргентины в последнем туре отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграла Эквадор - 3:1. Аргентинцы пропустили гол уже на второй минуте поединка, но отыгрались достаточно быстро. Уже к 20-й минуте команда вела в счете благодаря двум голам Лионеля Месси. Во второй половине лидер сборной забил еще один мяч.
Этот результат позволил Аргентине получить прямую путевку в финальную часть. Из конкурентов аргентинцев победу одержал только Уругвай, обыграв Боливию - 4:2. Сборная Чили уступила Бразилии - 0:3, а Парагвай проиграл Венесуэле - 0:1. Колумбия и Перу поделили очки - 1:1.
Таким образом, от Южной Америки на чемпионат мира отправляются Бразилия, Уругвай, Аргентина и Колумбия. Сборная Перу вышла в стыковые матчи, где в ноябре сыграет с Новой Зеландией.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Южная Америка
Эквадор - Аргентина - 1:3 (1:2)
Голы: Р.Ибарра, 1 (1:0). Месси, 12 (1:1). Месси, 20 (1:2). Месси, 62 (1:3).
Эквадор: Бангера, Веласко, Арболеда, Аймар, Рамирес, А.Ибарра, Орехуэла, Интриаго (Учуари, 77), Севальос (Валенсия, 41), Р.Ибарра, Ордоньес (Эстрада, 64).
Аргентина: Ромеро, Меркадо, Маскерано, Отаменди, Акунья, Ди Мария (Паредес, 84), Билья, Э.Перес, Месси, Сальвио (Фасио, 90), Бенедетто (Икарди, 76).
Предупреждения: Севальос, 14. Акунья, 51. Билья, 61. Эстрада, 75. Маскерано, 86.
Судья: Андерсон Даронко (Бразилия).
11 октября. Кито. Стадион "Olimpico Atahualpa".
Бразилия - Чили - 3:0 (0:0)
Голы: Паулинью, 55 (1:0). Габриэл Жезус, 57 (2:0). Габриэл Жезус, 90+3 (3:0).
Бразилия: Эдерсон, Миранда, Дани Алвес, Сандру, Маркиньюс, Ренату Аугусту (Фернандинью, 81), Филиппе Коутинью (Роберту Фирмину, 86), Паулинью, Каземиру, Неймар (Виллиан, 84), Габриэл Жезус.
Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Фуэнсалида (Пуч, 63), Босежур, Вальдивия, Арангис (Пульгар, 46), Эрнандес (Паредес, 77), Санчес, Варгас.
Предупреждения: Филиппе Коутинью, 40. Неймар, 45+1. Санчес, 54. Исла, 68.
Судья: Самбрано (Эквадор).
11 октября. Сан-Паулу. Стадион "Allianz Parque (Palestra Italia)".
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Перу (Футбол)
- Сборная Чили (футбол)
- Сборная Уругвая (футбол)
- Сборная Эквадора (футбол)
- Сборная Колумбии (футбол)
- Сборная Венесуэлы
- Сборная Парагвая
- Сборная Боливии
konchis
Чили они жалеют, а Сирию, например, или узбеков, нет.. Это будет лучший чемпионат в истории! Такого состава ещё не было и не будет. Здесь все сильнейшие, остальные- лесом!
05:22
Митяй Антибомж
Болел за Эквадор. Но с точки зрения зрелищности присутствие аргов, как ни крути, в тему. Так что, пусть будут )) Чилийцев очень жаль. Команда куда как более симпатичная, нежели Перу. Последние, кстати, далеко не факт, что Новую Зеландию пройдут.
05:14
Генри Морган
Thomas_Boy_ Рад за Аргентину. Расстроен из-за Чили... Но надеюсь, перуанцы выиграют стыки. Венесуэле спасибо за Парагвай. _____________________________________________________________________________________________________________ Да, аргентинцы - молодцы. Настроились. А вот чилийцы откровенно разочаровали. Всё-таки долго находится на вершине тяжело. Три года подряд играли в Финалах. Не выдержали темп. Какая красивая пара: Новая Зеландия - Перу.) Да, сбылось же желание!))))) Гондурас играет с Австралией! Второй матч - дома! Так что, пенальти очень даже возможны! И не только в этой, но и в предыдущей! Что, если Новая Зеландия и Гондурас сотворят по маленькому подвигу?)
05:09
Генри Морган
Балдёжно! США не попали даже в стыковые матчи! Вот это номер! Панама едет на прямую!) Гондурас играет с Австралией! Перу с Новой Зеландией!)
05:04
fifa_guru
и все равно потеря.... чи чи чи ле ле ле (( тоже яркая сборная и болелы........
05:02
konchis
малюта, я думал, лучше уже не будет..))
05:00
Генри Морган
Тур отличный получился! Чилийцы проиграли путёвку не сегодня, а раньше, ещё в сентябре. Фрагментами, кстати, чилийцы прилично смотрелись. Но, Бразилия показывает сегодня гораздо более зрелую игру. Чувствуется, что команда по сравнению с 2013-2014 годами просто возмужала. Перуанцы были молодцами! Колумбийцы первыми забили и долго держались в матче с Перу. Уругвайцы в своём матче с Боливией забивали только самостоятельно: четыре мяча сопернику и два - себе.))))) "Очередной подвиг" совершила Венесуэла - забив в самом конце матча с Парагваем на его поле!) Эквадор очень быстро забил аргентинцам, а потом быстро пропустил. После чего стал терять нити игры у себя дома.Ну, а Месси совершил настоящий подвиг в Кито в матче с Эквадором! Три мяча - в гостях - это круто!) Вытащил Аргентину на World Cup-2018. Вот, нашим надо учиться так играть! Ну, а Месси опять доказал, что ничуть не хуже Роналду.
04:58
малюта
США мимо!!!!!!
04:58
Millwall82
Интересно что путеноид после победы Аргентины на ЧМ скажет? Давай сделаем заявку из латиносов, Сережа, ты был прав? Или вновь нападет на безобидную страну, например Монголию.
04:55
Баск
Millwall82 Лео, когда в Зенит? К соотечественникам. 04:40-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Манчини сказал, что когда Зенит в ЛЧ выйдет.
04:54
bor_bor
ОН при-е-дет!!!
04:54
igogohruhru
Эх в Зенит бы его! Кстати в этой игре даже Педереса в конце выпустили.
04:52
konchis
Ohla, даже при 1:2 Колумбия бы вышла, и даже при 1:3, но им это не позволили, а дали мяч докатать в последние минуты, сорри, не обессудь, можно поболеть за Перу в стыках, ноу проблем!)
04:51
Хидетоши Наката
Эту машину по штампованию голов никто никогда не остановит! Пока она сама не решит остановиться.
04:50
Генри Морган
Месси сыграл на десять баллов сегодня!) Ну, это очень круто!)
04:47
konchis
Не вру.. статистика- ложь))
04:42
bor_bor
ЛИонель, конечно! Клавиши от восторга дрожат!
04:41
oleg.bob
Наконец-то Гений сказал своё веское слово!
04:40
Millwall82
Лео, когда в Зенит? К соотечественникам.
04:40
Ohla
konchis Ohla, хер тебе , а не отцеп Колумбии, у Перу 1(!) удар в створ, понял!?_______________________ Матч, естественно, не смотрел - были поинтереснее. Но, судя по статистике, которую сейчас глянул, ты врешь.
04:40
Лионель МЕССИ
Не надо таких громких сравнений. Мы просто делаем свою работу.
04:40
Millwall82
#cДеЦтваЗаАргентину
04:38
bor_bor
Лионель, конечно! Клавиши дрожат от восторга!
04:38
Ohla
Nevskij, на нынешнем отборе разница забитых/пропущенных мячей итоговая рулит, а не результат в личных встречах
04:38
konchis
Ohla, хер тебе , а не отцеп Колумбии, у Перу 1(!) удар в створ, понял!?
04:38
Millwall82
Надеюсь медвепут теперь заткнется про то что в Зените 8 легов в матче ЛЕ.
04:37
Nevskij
Неужели опять разность мячей считается? Мля, чилийцы два раза нагнули перуанцев в очных. Несправедливо.
04:36
bor_bor
Леонель, спасибо!!! Гениальный и красивый Человек!
04:35
Ohla
Лучше б Перу обыграли и отцепили Колумбию. Комментатор на матче аргов - зло. С какой он там минуты начал про выход Аргентины вещать? Прям тапок в него кинуть хотелось. Ну, а сами аргентинцы - как всегда: намудрили-пропустили, Месси вытащил все это нынешнее недоразумение, а ДиМа заменен с травмой по ходу матча. По сути ничего не поменялось.
04:34
Nevskij
Не Перу, а Чили проходят.
04:34