Месси близок к провалу! Хорватия разгромила Аргентину на ЧМ-2018

Сборная Аргентины в матче чемпионата мира в Нижнем Новгороде крупно уступила Хорватии (0:3).
Голами после перерыва отметились Анте Ребич (хорват в первом тайме избежал удаления) после ошибки вратаря аргентинцев Вилли Кабальеро, Лука Модрич и Иван Ракитич.
Хорватия одержала вторую победу на ЧМ-2018 и вышла в плей-офф, у Аргентины 1 очко после 2 игр - команда Лионеля Месси рискует не выйти в 1/8 финала.
В пятницу в группе D сыграют Нигерия (0 очков) и Исландия (1 очко).
Чемпионат мира-2018
Группа D
Аргентина – Хорватия – 0:3 (0:0)
Голы: Ребич, 53 (0:1). Модрич, 80 (0:2). Ракитич, 90+1 (0:3).
Аргентина: Кабальеро, Отаменди, Меркадо, Тальяфико, Сальвио (Павон, 56), Маскерано, Перес (Дибала, 68), Акунья, Месси, Агуэро (Игуаин, 54), Меса.
Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Ребич (Крамарич, 57), Ракитич, Брозович, Модрич, Перишич (Ковачич, 82), Манджукич (Чорлука, 90+3).
Предупреждения: Ребич, 39. Меркадо, 51. Манджукич, 58. Врсалько, 67. Отаменди, 85. Акунья, 87. Брозович, 90+4.
Судьи: ИРМАТОВ, Расулов, Саидов (все Узбекистан).
ВАР: Цвайер. Данкерт (все Германия), Роквелл (США), Маккели (Голландия).
21 июня. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 43319 зрителей.
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