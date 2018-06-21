Месси близок к провалу! Хорватия разгромила Аргентину на ЧМ-2018

Четверг. Нижний Новгород. Аргентина - Хорватия - 0:3. Сборная Лионеля МЕССИ уступила и рискует прекратить борьбу за титул. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сборная Аргентины в матче чемпионата мира в Нижнем Новгороде крупно уступила Хорватии (0:3).

Голами после перерыва отметились Анте Ребич (хорват в первом тайме избежал удаления) после ошибки вратаря аргентинцев Вилли Кабальеро, Лука Модрич и Иван Ракитич.

Хорватия одержала вторую победу на ЧМ-2018 и вышла в плей-офф, у Аргентины 1 очко после 2 игр - команда Лионеля Месси рискует не выйти в 1/8 финала.

В пятницу в группе D сыграют Нигерия (0 очков) и Исландия (1 очко).

Чемпионат мира-2018

Группа D

Аргентина – Хорватия – 0:3 (0:0)

Голы: Ребич, 53 (0:1). Модрич, 80 (0:2). Ракитич, 90+1 (0:3).

Аргентина: Кабальеро, Отаменди, Меркадо, Тальяфико, Сальвио (Павон, 56), Маскерано, Перес (Дибала, 68), Акунья, Месси, Агуэро (Игуаин, 54), Меса.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Ребич (Крамарич, 57), Ракитич, Брозович, Модрич, Перишич (Ковачич, 82), Манджукич (Чорлука, 90+3).

Предупреждения: Ребич, 39. Меркадо, 51. Манджукич, 58. Врсалько, 67. Отаменди, 85. Акунья, 87. Брозович, 90+4.

Судьи: ИРМАТОВ, Расулов, Саидов (все Узбекистан).

ВАР: Цвайер. Данкерт (все Германия), Роквелл (США), Маккели (Голландия).

21 июня. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 43319 зрителей.

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