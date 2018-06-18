Мексиканцы привезли на ЧМ картонную копию друга из-за его вредной жены

Мексиканские болельщики посещают матчи своей национальной команды на чемпионате мира со своим картонным другом Хавьером. Он решил отправить в Россию свою картонную копию, так как не смог приехать на турнир из-за запрета жены.

На голубой футболке картонного Хавьера написано: "Моя жена НЕ отпустила меня".



Накануне в Москве сборная Мексики обыграла Германию (1:0) в первом матче группового турнира. В следующей игре команда встретится с командой Кореи 23 июня в Ростове.





Корея - Мексика: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу-2018: турнирное положение и таблицы - здесь //

календарь матчей и расписание по группам, датам и городам - здесь