Медведев подписал распоряжение об уходе Мутко с поста главы оргкомитета "Россия-2018"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении вице-премьера РФ Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", сообщается на официальном портале правовой информации. Согласно распоряжению правительства, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин сменит Мутко в качестве председателя оргкомитета и заместителя председателя наблюдательного совета.

Оргкомитет "Россия-2018": "Уход Мутко не повлияет на подготовку к чемпионату мира"

Напомним, 27 декабря 2017 года вице-премьер РФ сообщил о своем уходе с поста председателя оргкомитета чемпионата мира 2018 года, отметив, что его сменит Сорокин, который стал гендиректором оргкомитета в декабре 2010 года. За два дня до этого Мутко объявил о том, что временно приостанавливает исполнение обязанностей президента РФС, и.о. главы организации стал ее генеральный директор Александр Алаев.

Мутко занимал пост председателя оргкомитета и заместителя председателя наблюдательного совета с момента его учреждения в январе 2011 года.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.