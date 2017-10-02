Маурицио Сарри: "Тренер сборной Бельгии игнорировал меня три дня"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри заявил, что пытался уговорить главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса предоставить отдых игроку его команды Дрису Мертенсу. Специалист вызвал форварда на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Боснии и Герцеговины и Кипра, несмотря на то, что бельгийцы гарантировали себе участие в турнире в России.

- Я три дня пытался поговорить с тренером бельгийцев, чтобы он дал Дрису отдохнуть, - цитирует Il Mattino Сарри. - Они уже отобрались (на чемпионат мира. - Прим. "СЭ"), но это бесполезно. Он до сих пор мне не ответил.

Отметим, что Мартинес вызвал на октябрьские матчи не только Мертенса, но и других лидеров сборной Бельгии - Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелда, Кевина де Брейне, Маруана Феллаини, Эдена Азара, Ромелу Лукаку и других.

Напомним, 7 октября бельгийцы на выезде сыграют с боснийцами. а 10 октября на своем поле примут киприотов.