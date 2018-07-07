01:49 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Матч Россия - Хорватия пройдет без дождя


Во время матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии осадков не ожидается. Как сообщает официальный сайт гидрометцентра России, в Сочи в субботу, 7 июля, в 21.00 ожидается температура воздуха 23,9 градуса по Цельсию при влажности 78 процентов. 

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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