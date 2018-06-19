Матч между Польшей и Сенегалом собрал аншлаг

Матч группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Польши и Сенегала посетили 44 190 человек. Встреча проходила на стадионе "Спартак" в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу африканской команды.

Ранее 44 190 человек, т.е. максимальное число зрителей на стадионе в Тушино во время матчей чемпионата мира, посетили матч группового этапа турнира между сборными Аргентины и Исландии (1:1).

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