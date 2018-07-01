Массимо Каррера: "Не думаю, что "Спартак" недостоин уровня Зобнина"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением об игре полузащитника Романа Зобнина за сборную России на ЧМ-2018 и о его будущем.

– Одним из лучших в составе национальной команды на данный момент является Роман Зобнин. По вашему мнению, произошли ли у него самого какие-то качественные изменения под руководством Черчесова?

– Я хорошо знаю этого футболиста, и у меня никогда не возникало сомнений по поводу его способностей. В связи с этим рад, что и в сборной он показывает себя в лучшем свете.

– Не стоит ли ему сменить российский чемпионат на более сильный?

– Роман играет в одной из самых амбициозных команд страны, которая всегда рассчитывает на самые высокие результаты не только на внутренней, но и на международной арене. В связи с этим не думаю, что "Спартак" недостоин уровня полузащитника, - цитирует тренера RT.

Сегодня сборной России предстоит сыграть матч 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Испании.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)