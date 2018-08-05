Нападающий "Штутгарта" Марио Гомес объявил об уходе из сборной Германии. Ранее карьеру в национальной команде закончил полузащитник Месут Езил.

- Я долго думал по поводу выступлений за сборную и решил высказаться, - написал Гомес в Фейсбуке. - Конечно, у меня был разговор с тренером сборной Германии.



Я очень благодарен за то, что смог принять участие в Евро-2016 и чемпионате мира-2018, несмотря на ранний вылет команды. Мне не всегда было легко в сборной, но в ней я встретил много замечательтных людей, к которым привязался. Однако пришло время освободить место и дать дорогу молодым и талантливым игрокам, которые могут принести Германии лучшие результаты.

Я всегда буду поддерживать сборную, как и все немцы. Моя любовь к команде навсегда. Но настало время уступить дорогу тем, кто, как и я, мечтают покорить футбол.

Желаю команде и тренерам всего самого лучшего! Буду смотреть международные матчи и перживать за команду. Уверен, в скором времени сборная Германии вновь заставит болельщиков гордиться собой.