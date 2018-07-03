11:41 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мацуев приехал на тренировку сборной России


В Новогорске началась тренировка сборной России. Участие в ней не принимает Юрий Жирков.

Как сообщили в пресс-службе команды, подтвердился предварительный диагноз - воспаление сухожилия  одной из мышц голени. Точные сроки восстановления пока не известны. Также не тренируется Александр Самедов, он проходит восстановительные процедуры и должен вернуться в общую группу завтра.

Отметим, что на тренировку приехал известный пианист Денис Мацуев. Перед началом тренировки он поблагодарил сборную за победу над Испанией и подарил каждому игроку диск со своими записями. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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