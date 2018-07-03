Мацуев приехал на тренировку сборной России

В Новогорске началась тренировка сборной России. Участие в ней не принимает Юрий Жирков.

Как сообщили в пресс-службе команды, подтвердился предварительный диагноз - воспаление сухожилия одной из мышц голени. Точные сроки восстановления пока не известны. Также не тренируется Александр Самедов, он проходит восстановительные процедуры и должен вернуться в общую группу завтра.

Отметим, что на тренировку приехал известный пианист Денис Мацуев. Перед началом тренировки он поблагодарил сборную за победу над Испанией и подарил каждому игроку диск со своими записями. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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