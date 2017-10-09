Мачей Рыбус: "Моя принадлежность к сборной - наше общее с "Локомотивом" достижение"

Полузащитник "Локомотива" и сборной Польши Мачей Рыбус в интервью официальному сайту команды отметил, что после выхода его сборной на чемпионат мира его будут много спрашивать о России. Футболист отметил, что его игра за национальную команду – также и достижение железнодорожников.

– В матче с Черногорией вы вышли на замену при комфортном счете. Но пришлось понервничать...

– Да, при счете 2:0 в нашу пользу травму получил Лукаш Пищек, и я вышел на замену. Соперник становился мощнее. Мы отошли в оборону, стали действовать на контратаках. У черногорцев же стали проходить голевые моменты, и счет сравнялся. Но я скажу так – в этот день нация ждала праздника, и мы не имели права смазать концовку. Итоговый счет вы знаете.

– Как изменилась ваша жизнь после финального свистка?

– Теперь меня будут много расспрашивать о России, о "Локомотиве". Уже началось. "Ты ведь оттуда, а расскажи, пожалуйста..." Люди искренне интересуются, и этот интерес будет возрастать. Все понимают, что моя принадлежность к сборной – наше общее с "Локомотивом" достижение.