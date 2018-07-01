Маccимо Каррера: "Шансы России и Испании - 50 на 50"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера - о матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания - Россия.

– Есть ли шансы у сборной России победить испанцев в 1/8 финала?

– Думаю, да. Разумеется, для этого необходим правильный настрой, максимальная концентрация и отдача. Но все это у российских футболистов есть.

– За счет чего команда может одолеть подопечных Фернандо Йерро?

– Каждая сборная, пробившаяся в плей-офф мундиаля, вправе рассчитывать на выход в следующий круг. Шансы полностью равны, 50 на 50. Разумеется, Испания играет намного техничнее, ее мастерство владения мячом неоспоримо. Но это не значит, сборная России должна выходить на поле в статусе мальчиков для битья. Необходимо лишь подобрать правильный подход, - цитирует тренера RT.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)