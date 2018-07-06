Люди не могут добраться до аэропорта из-за сильного ливня в Сочи

Сильнейший ливень парализовал работу транспортных магистралей Сочи. За один час на город обрушилась месячная норма осадков. Непогода не могла не сказаться на работе городского аэропорта, сообщает "Царьград".

Уже известно о великом множестве пассажиров, опоздавших на свои рейсы. Так, к примеру, вылетевший в обеденные часы рейс "Аэрофлота" вынужден был подняться в воздух без 50 пассажиров, купивших на него билеты.

В субботу в Сочи состоится четвертьфинал ЧМ-2018 Россия - Хорватия. Ранее сообщалось, что непогода не скажется на проведении этой игры.

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