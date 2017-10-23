Лука Модрич: "Хорватия уверена, что попадет на ЧМ-2018"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич выразил уверенность, что его команде удастся пробиться на чемпионат мира-2018. Хорваты заняли второе место в своей группе вслед за Исландией и встретятся в стыковых матчах с Грецией.

- Мы не смогли пробиться на чемпионат мира коротким путем, - сказал Модрич пресс-службе ФИФА. - Но мы уверены в себе. Греция - серьезный соперник, но у нас хороший состав и есть успешный опыт стыковых матчей в прошлом.