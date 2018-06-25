Луис Суарес: "Уругвай хотел выиграть крупнее, чем 1:0"

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес, признанный лучшим игроком матча с национальной командой России (3:0), на пресс-конференции отметил, командную игру южноамериканцев, передает из Самары спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

- Это лучший матч команды на турнире на сегодняшний день? - вопрос Суаресу.

- Это то, чего мы хотели. Мы хотели расти в своей игре по мере того, как проводятся новые матчи. После двух побед по 1:0 мы хотели выиграть с более крупным счетом. Играли так же, как раньше, только прибавили. Написали свою историю, ведь впервые Уругвай выиграл три матча в группе и взял лидерство.

- Вы забиваете на третьем чемпионате подряд. По два гола в каждом турнире. Вы об этом знали?

- Я об этом не думал. Рекорды надо бить. Очень рад, что добиваюсь своих целей вместе с командой. Но надо быть скромными, играть как коллектив, играть вместе, думать, что нужно для команды. Я хотел бы поблагодарить уругвайцев, которые не пожалели времени и денег, чтобы приехать в Россию. Думаю, они довольны сегодняшним результатом.

- Вы сказали, что в предыдущих играх вам не очень понравилось, как вы сыграли. Сегодня было намного лучше?

- Очевидно, в первых двух матчах не хочешь ошибаться, играешь аккуратно и осторожно. Цена ошибки в первых двух матчах была высока. А сегодня мы вышли с другим настроением на поле. у нас была другая перспектива, и мы лучше справились с давлением. Вы это видели на поле.

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