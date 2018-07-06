Лотар Маттеус: "России удалось организовать лучший ЧМ за последнее время"

Чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус отметил, что за последнее время мнение болельщиков о сборной России изменилось. Сегодня, 6 июля, бывший полузащитник в Кремле встретился с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Я был в России в 1979 году, еще тогда я понял, что тут можно играть в футбол, - цитирует ТАСС Маттеуса. - Москва и Россия сильно изменились за последние 15-20 лет, я люблю Москву из-за того, что это красивый международный город, чувствую себя здесь как дома. Я всегда приезжаю в Москву с улыбкой, потому что я знаю, что увижу здесь красивые места и красивых людей, знаю, что россияне были недовольны своей национальной командой, но сейчас ситуация изменилась.

Я принимал участие во многих чемпионатах мира и могу сказать, что России удалось организовать лучшее мировое первенство за последнее время, спасибо вам большое.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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