Линекер рад появлению Салаха в стартовом составе сборной Египта на матч с Россией

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер признался, что рад появлению нападающего Мохамеда Салаха в стартовом составе сборной Египта на матч против России. Встреча состоится сегодня в 21:00 на стадионе "Санкт-Петербург".

- Отличные новости: Салах в стартовом составе сборной Египта, - написал Линекер в своем Твиттере.

Great news: Mo Salah starts for Egypt. – Gary Lineker (@GaryLineker) 19 июня 2018 г.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)