19:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Линекер рад появлению Салаха в стартовом составе сборной Египта на матч с Россией


Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер признался, что рад появлению нападающего Мохамеда Салаха в стартовом составе сборной Египта на матч против России. Встреча состоится сегодня в 21:00 на стадионе "Санкт-Петербург".

- Отличные новости: Салах в стартовом составе сборной Египта, - написал Линекер в своем Твиттере.

 Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)  

Россия - Египет

 

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